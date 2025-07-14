Öğrencilik dönemimizde, yoğun şekilde sokak hareketleri vardı. Üniversite de okuyan herkes, ucundan bucağından siyasi bir oluşumun içinde yer alıyordu.

Sağcı, solcu olarak ayrılan bu iki gurupta, solcular Rusların güdümünde, ülkeye kominiz mi getirmek için çalışıyor, sağcılar da Amerika'nın güdümünde, kapitalist bir sistemi getirmek için çalışıyorlar yorumu yapılırdı.

Amerikan donanması İstanbul a geldiğinde, solcu öğrenciler Amerikan askerlerinin karaya çıkmasına karşı koymaya çalıştılar. Sağcı öğrenciler de bunları engellemeye çalıştılar.

Benim içinde bulunduğum gurup ise" AMERİKA RUSYA -YAHUDİYE KUKLA "sloganını kullanıyordu. Solcu arkadaşlara konuşma sırasında bunu söylediğimizde, bizi faşistlikle itham ediyorlardı.

Tarih bizim söylediklerimizi teyit etti ve Yahudilerin zulüm ve insanları öldürüp ortadan kaldırma amaçları ortaya çıktı.

Ülkemizde tüm darbelerin, kalkışma hareketlerinin arkasında asıl gücün Amerika ve Yahudilik olduğunugördük. Sokakta, sağcı- solcu, laik- anti laik, Alevi- Sünni, Kürt- Türk diye milleti birbiri ile kavga yaptırmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Ama Amerika ve Yahudi güçleri durmuyorlar, tertiplerinin peşinde koşuyorlar. Filistinlileri topraklarında, çoluk çocuk demeden bombalayıp öldürdüler. Hasta haneleri, okulları, cami- kilise demeden, binaları bombaladılar. Taş üstünde, taş bırakmadılar.

İran'a saldırıp, ordu komutanlarını öldürdüler. İran da İsrail'e beklemediği cevabı vererek, onlara geri adım attırdı. İnşallah iki tarafta alması gereken dersi almışlardır.

Asıl ders alması gereken Amerika, bundan ders çıkardığını sanmıyorum. İsrail reji mine karşı söylediği, karşı olduğu bir sözü yok. Halen İsrail'in destekçiliğini yapıyor. Suudlardan para alıp, İsrail'e silah veriyor.

Rusya Suriye de iken, hava savunma araçlarını İsrail'e karşı kullanmadı. Onlarda Suriye'yi istedikleri zaman pompaladılar. Rusya isteseydi, İsrail uçaklarını Suriye de uçurmazdı.

Tarih boyunca Rusya'nın asıl müttefiki İngiltere olmuştur. İngiltere de Almanya da Fransa da İsrail'in destekçisi konumundalar. İsrail'e her konuda destek oluyorlar. Bize düşen en önemli konu "AMERİKA RASYA- YAHUDİYE KUKLA" gerçeğini unutmadan, tavrımızı ona göre almaktır.

Bunu talebelik yıllarımızda bile görüp dillendirdiğimizde, bize faşist diyenler, inşallah olaylardan dersini almışlardır.