Bir Kurban Bayramı'nı daha geçirdik. Allah hepimize nice bayramları nasip etsin.

Kurban bayramlarında gücüm yettiği kadar, kurbanımı kesmeye, kestirmeye çalıştım. İki yıldır da bu işi üslenen organizasyonlar vasıtası ile vazifemi yapmaya çalıştım. Benim babamdan gördüğüm kurban kesilirken bizzat başında durmak, paylaşımını gerçekleştirmekti. Tembellik yapıp, vekaleten kestirmek insanın içine bazı şüpheleri de getiriyor. Kurbanı kestiler mi? Kesmediler mi? Düzgün dağıttılar mı? Bu sorulardan sonra en iyi şey, gücüm yettiği kadar kurbanımı kendim ayarlayıp, başında durup kestirmek kanaati oluştu.

Bir arkadaşım, Ankara da bulunan markette, markete yapılan siparişlerin dağıtımında görev yapıyor. Market çok sayıda kurban kesim siparişi almış. Bizi nerede ise bayramın 1. Günü erkenden dağıtıma çıkaracaklardı. Biz de "hiç olmazsa 1. Günü evimizde olalım da 2. Günü dağıtıma başlayalım "dedik. Talebimizi kabul ettiler de 2. Günü dağıtıma çıktık. Ey market sahibi, kurban paylarını 1.gün erkenden dağıtmak için ne zaman bu kesim işini yaptınız, parçalatıp paketlediniz. Yoksa bir iki gün evvelinden bu işleme başlanıyor mu? Bunun adı kurban kesmek mi? Kasaptan et almak mı? Öyle isebunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?

Geçmiş yıllarda büyük çapta kurban kesim faaliyetine giren sözde tarikatlar vardı. Büyük çapta kurban vekaleti aldıklarını sanıyorum. Bir zamanlar onların arasında bulunan birine "vekalet alınan kurbanların tamamı kesiliyor muydu? Diye sorduğumda %25 ancak kesiliyordu sanıyorum" diye cevap aldım. Gazetelere yansıdığı kadar bu organizasyonların çoğunluğunda durumaynı idi.

Önüne gelen bu sene Afrika ve diğer dış ülkeler de kurban kesim işine girdi. Bende bu konuda ÇİMER e yazı yazarak, istismara açık olan bu konunun denetim altına alınmasını istedim. Çimer den" Bu konuda gerekli işlem yapılacaktır."Diye bana cevap gelmişti.

Değerli vatandaşlarım. Baştan söylediğimi tekrarlıyorum.

En iyisi KESTİĞİN KURBANIN BAŞINDA BULUN. SENEDE BİR KEZ YAPACAĞIN BU İBADETİN İÇİNE ŞÜPHE SOKMA. BU İŞE HİLE KATANLARI DA RABBİM NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN.