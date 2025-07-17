Bir tarafta AKP- MHP- DEM ittifakı, Apo'yu mecliste konuşturma serüveni, Ege de Yunanistan çekişmesi, dibe vurmuş ekonomi, belediye başkanların tutuklanması, çıkan yangınlarla ormanlarımızın yanması, İsrail ile olan gerilim, Amerika'nın yurdumuz üzerindeki bölme parçalama politikaları.

Şunu muz iyi, düzenli diyebileceğimiz neyimiz var? Binlerce insanın katili Apo ile "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ "DİYENLER kol kola girmişler. Tüm ülke insanları hayal kırıklığı yaşıyor. Hedef Apo nun kendi Kürt devletlerinin başkanı olması. Bu hesabınarkasın da Amerika'nın ve İsrailin arz ımevut amacı olduğunu herkes görüyor. Asıl görmesi gerekenler bunu görmüyor mu? Dert dert üstüne, bunlar yetmiyormuş gibi belediye başkanları da görevinden alınıp, tutuklanıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşürülerek öldürülüyor. Ülkü ocakları eski başkanı Sinan Ateş pusu kurularak Ankara Çukur ambar da öldürülüyor. Ne hikmetse katillerden haber yok. Eşinin, annesinin gözyaşları durmuyor. Annesi Evladının katili bulunsun diye dua ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu sağ olsaydı, Devlet Bahçeli bu PKK ile olan ittifakı yapabilir miydi? Sanırım hayır. Her iki yiğitte ortadan kaldırılarak, şimdi bu olanlara zemin hazırlandı. Kimseden gık sesi çıkmıyor.

DEM partililer bölücüler bayram ediyor, BAŞTA şehit yakınları olmak üzere, tüm ülke kan ağlıyor. AKP koltuk sevdasında. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olmanın hevesi ve çabası içinde. Ülke bölünmüş parçalanmış, kimsenin umurunda değil. Sanki Cumhuriyet 100 seneliğine kuruldu. Ebet müddet değil. Cumhuriyete ömür biçiyorlar.

Sağ sol bitti. İlerici gerici yok. Kalan şey Ermeni, Kürt, arz ı mevut haritasının gerçekleşmesi. Bunun içinde en büyük hedef Türkiye Cumhuriyetidir. Bu arada dikkatleri dağıtmak için, cambaza bak cambaza politikasını uyguluyorlar.

KESER DÖNER SAB DÖNER, BİR GÜN OLUR HESAB DÖNER. Yanlış yapanlar, bir gün elbet yanlışlar ortaya çıkınca, sokağa çıkamaz hale gelirler.