İsrail-İran savaşının 3’üncü gününde şiddet tırmanıyor. Saldırılarda İran rejimini koruyan Devrim Muhafızları ağır darbeler alıyor.

İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binası ile birlikte stratejik önemdeki Devrim Muhafızları Ordusu karargahını vurdu.

Devrim Muhafızları karargahının son hali

Devrim Muhafızları’na ait istihbarat binasında tahribat meydana geldi.

Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammad Kazemi ve yardımcısının enkaz altında kaldığı belirtildi.

Muhammad Kazemi

SALDIRIYI DOĞRULADI, REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İŞARET ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran istihbaratının başkanına ve yardımcısına saldırdık" dedi.

Fox News'e konuşan soykırım suçlusu Netanyahu, İran’a yönelik saldırıları sonucunda rejim değişikliği yapmaya çalışıp çalışmadıkları sorusu üzerine, “Bu mümkün. Çünkü şu anda İran rejimi çok zayıf. (İran’ın) Elinde sadece iki şey kaldı, nükleer silah elde etme çabası ve balistik füze programı, halk yanında değil.” sözlerini sarf etti.

Netanyahu, “Tahran’da İran istihbarat başkanına ve yardımcısına saldırdık. Rejim şu anda çok zayıf.” dedi.

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami de hayatını kaybetmişti.