Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı’yı ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyarette Başkanı olduğu Şapinuva Kadeş Derneği 2024 faaliyetleri ve 2025 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Genel Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şapinuva Kadeş Derneğinin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve yapılan faaliyetlerin çok faydalı ve yerinde olduğunu belirterek tüm dernek çalışanlarına ve Belediye Başkanı Taner İsbir’e çalışmalarında başarılar diledi.