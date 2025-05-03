İskilip Belediyespor’un üç güreşcisi 27. Uluslararası U 17 Zafer Kupasında mindere çıkacak.

Bugün başlayan ve 6 Mayıs salı günü sona erecek Zafer Kupası müsabakaları Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak.

Yaklaşık 1200 sporcunun mücadele edeceği bu önemli uluslararası turnuvada İskilip Belediyespor’dan kadınlar 61 kiloda Özdenur Özmez ve 53 kiloda Esma Özmez mindere çıkacak. erkeklerde i es 48 kiloda Muhammed Mustafa Sert madalya mücadelesi verecek

. İskilip Belediyespor Antrenörü Adem Uysal sporculharı için çok iyi bir tecrübe olacak turnuvada hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu belirterek kendilerine bu imkanı sağlaşan Başkanlara teşekkür etti.