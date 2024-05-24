İskilip Köy Muhtarları Derneği’nin genel kurulu yapıldı.

Sebahattin Türk ve Cafer Akçay’ın yarıştığı seçimde ipi göğüsleyen Sebahattin Türk oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Sonrasında ise gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet ve denetim raporu ile bilançonun okunup oylanmasının ardından seçime geçildi.

Seçimde 64 üyeden 58’i oy kullanırken Sebahattin Türk 31 oy, Cafer Akçay ise 27 oy aldı. İskilip Köy Muhtarları Derneği’nin yeni başkanı Sebahattin Türk olurken yönetiminde ise; Adem Öztürk, Mustafa Karadut, Murat Kurt ve Gürsel Öztürk yer aldı.