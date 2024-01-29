1. Amatör Küme’de ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında konuk İskilipgücüspor, Kargıserispor’u geriden gelerek 3-2 yendi ve altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Kargı ilçe sahasında oynanan maça ev sahibi takım adeta golle başladı.

Henüz 1. dakikada Melih’in attığı golle Kargıserispor takımı 1-0 öne geçti. Golden sonra gol için yüklenen İskilipgücüspor takımı 26. dakikada Halil’in golü ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken konuk İskilipgücü üç dakika içinde iki gol bularak rakibinin direncini kırdı.

Ceylan ve Coşkun’un golleri ile 3-1 öne geçen İskilipgücü önünde ev sahibi takım uzatmalarda Musa’nın kendi kalesine attığı golle umutlansada puan için bu gol yeterli olmadı.

Sahadan 3-2 galibiyet ile ayrılan İskilipgücüspor 12 puana yükselerek tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaştı, Kargıserispor ise 9 puanda kaldı.