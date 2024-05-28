U 11 Liginde gruplarda beşinci hafta maçları hafta sonunda oynandı.

Hafta sonu oynanan maçlarda Mimar Sinan Gençlikspor, Akkent Gençlikspor’u 5-0 yenerken Gülabibey Gençlikspor’da Hattuşa Gençlikspor’u aynı skorla 5-0 yendi. Gençlerbirliği takımı ise Çorumgücüspor’u yine 5-0’lık skorla yenmeyi başardı. Osmancık Belediyespor, 1907 Gençlikspor’u 9-1 yendi.

Vefa Devanespor takımı PTT Gençlikspor’u 6-0’la geçerken Ahlatcı Çorum FK ise İl Özel İdarespor’u 7-0 yendi.

HE Kültürspor, Mecitözü Gençlerbirliği karşısında 7-1 galip gelirken Çorum Anadolu FK ile İskilipgücüspor arasındaki gol düellosunu 6-5 Anadolu FK kazandı. Alacagücüspor ile Hitit Anadolu takımları 0-0 berabere kalırken Çorum İdman Yurdu usi Sungurlu Belediyespor önünde 3-1 galip geldi.

İlk üç takımın play-off mücadelesi vereceği maçta A grubunda Çorum Anadolu FK, Vefa Gençlikspor ve HE Kültürspor, B grubunda Osmancık Belediyespor, Gençlerbirliği ve Gülabibeyspor, C grubunda ise Vefa Devane Gençlikspor, Ahlatcı Çorum FK ve Çorum İdman Yurdu takımları beşinci maçlar sonunda ilk üç sırada bulunuyor.

Ligde gruplarda altıncı hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.