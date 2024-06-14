İskilipspor’un Geleneksel Halı Saha futbol turnuvasında şampiyonluğu Değirmen Cafe kazandı.

Final maçında Furkan Soğutma’yı 4-1 yenen Değirmen Cafe bu yılki turnuvanın şampiyonluk kupasını kazandı.

Bu yıl 19 takımda 200’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği ve toplam 31 maç oynanan İskilipspor Halı Saha futbol turnuvası önceki akşam oynanan final maçı ile sona erdi.

Final maçını Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üstegmen Hakan Güven, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, İlçe Müftü vekili Hasan Gökçe, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aktaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Yarı final maçlarını kazanan Değirmen Cafe ile Furkan Soğutma takımları finalde karşılaştı.

Maçın maçında Değirmen Cafe rakibi önünde üstün bir futbol sonunda maçı 4-1 kazanarak turnuvanın şampiyonluğunu kazandı.

Değirmen Cafe’nin gollerinin üçünü Coşkun atarken diğerini Yunus Emre attı.

Turnuvada üçüncülük dördüncülük maçında galip gelen Almila Ahşap takımı üçüncü olurken Hastanespor takımı ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi.