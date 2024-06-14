Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar EYS Antrenörleri tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toptantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Eğitim Şube Müdürü Ömer Özdemir, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile EYS antrenörleri katıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Yaz Spor okullarında yapılacak çalışmalarda istekleri konusunda uyarılarda bulundu ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.