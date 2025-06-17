TFF 2. Lig’de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimi ile Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu.
Türk futbolunun efsane ve kardeş takımlarından Bursaspor ve Ankaragücü'nün yer alacağı gruplar da netlik kazandı.
Bu sezon TFF 2. Lig‘de Beyaz Grup 19 takımlı, Kırmızı Grup ise 18 takımlı oynanacak. Bursaspor sezon içinde Kırmızı Grup'ta şampiyonluk için mücadele verecek. Ankaragücü de Beyaz Grup'ta Trendyol 1. Lig'e yeniden yükselmek için ter dökecek.
İşte TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yer alacak takımlar
- Kırmızı Grup
Bursaspor
Mardin 1969
Muşspor
1461 Trabzon
Yeni Malatyaspor
Kahramanmaraş İstiklal
Adanaspor
Yeni Mersin İY
68 Aksaray Bld.
Isparta 32 Spor
Fethiyespor
Aliağa Futbol AŞ
Menemen FK
Somaspor
Arnavutköy BLD.
Kırklarelispor
BLD. Derince
Ankara Demirspor
- Beyaz Grup
Karacabey Bld.
İnegölspor
Batman Petrol
24Erzincanspor
Erbaaspor
Elazığspor
Şanlıurfaspor
Adana 01
İskenderunspor
Karaman FK
Kepezspor
Muğlaspor
Bucaspor 1928
Altınordu
Beyoğlu Yeni Çarşı
Beykoz Anadolu
Kastamonuspor
Sincan Bld Ankaraspor
Ankaragücü
PLAY-OFF SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Bu sezon TFF 2. Lig'de play-off sistemi değişecek. Ligi 2, 3, 4 ve 5. sırada tamamlayan takımlar play-off oynayacak. 2. sırada bitiren ekipler doğrudan finale yükselirken, 6. sıradaki takımlar ise play-off’a katılamayacak.
Ayrıca, TFF’nin 2. Lig’de yabancı oyuncu oynatma talebine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle takımlar yalnızca yerli oyuncularla mücadele edecek.