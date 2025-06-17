TFF 2. Lig’de TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimi ile Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu.



Türk futbolunun efsane ve kardeş takımlarından Bursaspor ve Ankaragücü'nün yer alacağı gruplar da netlik kazandı.



Bu sezon TFF 2. Lig‘de Beyaz Grup 19 takımlı, Kırmızı Grup ise 18 takımlı oynanacak. Bursaspor sezon içinde Kırmızı Grup'ta şampiyonluk için mücadele verecek. Ankaragücü de Beyaz Grup'ta Trendyol 1. Lig'e yeniden yükselmek için ter dökecek.

İşte TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta yer alacak takımlar



- Kırmızı Grup

Bursaspor

Mardin 1969

Muşspor

1461 Trabzon

Yeni Malatyaspor

Kahramanmaraş İstiklal

Adanaspor

Yeni Mersin İY

68 Aksaray Bld.

Isparta 32 Spor

Fethiyespor

Aliağa Futbol AŞ

Menemen FK

Somaspor

Arnavutköy BLD.

Kırklarelispor

BLD. Derince

Ankara Demirspor

- Beyaz Grup

Karacabey Bld.

İnegölspor

Batman Petrol

24Erzincanspor

Erbaaspor

Elazığspor

Şanlıurfaspor

Adana 01

İskenderunspor

Karaman FK

Kepezspor

Muğlaspor

Bucaspor 1928

Altınordu

Beyoğlu Yeni Çarşı

Beykoz Anadolu

Kastamonuspor

Sincan Bld Ankaraspor

Ankaragücü



PLAY-OFF SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Bu sezon TFF 2. Lig'de play-off sistemi değişecek. Ligi 2, 3, 4 ve 5. sırada tamamlayan takımlar play-off oynayacak. 2. sırada bitiren ekipler doğrudan finale yükselirken, 6. sıradaki takımlar ise play-off’a katılamayacak.

Ayrıca, TFF’nin 2. Lig’de yabancı oyuncu oynatma talebine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle takımlar yalnızca yerli oyuncularla mücadele edecek.