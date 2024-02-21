Trendyol 1. Lig'in24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Çorum FK’ya konuk olacak Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulunarak; "Çorum deplasmanı zor olacak." dedi

Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız diyen Taşdemir; "Zorlu haftalara giriyoruz. Çorum deplasmanı zor olacak. Çorum FK, çıktığı ilk senesinde doğru işler yapan çok iyi yerlere gelen bir takım. Son 2-3 haftadır biraz ritim kaybettiler. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız, ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizim eksikleri kendi içimizde giderme gibi bir misyonumuz oluştu. Arkadaşlarımızın ekstra performansları eksik kaldığımız yerlerde devreye girdi" diye konuştu.



"Aldığınız skora göre hedef değişiyor"

Ligde galibiyet ve mağlubiyete göre konumlarının değişebileceğini söyleyen Taşdemir, "Baktığımız zaman Gökdeniz dalgalı bir performans sergiledi. Geçen verdiği etkiyi bu sene ilk yarı itibariyle verememişti. İkinci yarıya iyi başladı ve iyi devam ediyor. Gökdeniz Bayrakdar için herkes farklı şeyler bekliyor ama daha 2001 doğumlu genç bir arkadaşımız. Gökdeniz’in her geçen gün daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Pedro sakatlığından sonra iyi geldi. Takıma yeni katılan genç arkadaşlarımız uyum sağladı ve işin içerisine girmeye başladı. Arkadaşlarımız her geçen gün o açığı kapatıyor. Futbol öyle bir şey ki aldığınız skora göre hedef değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz konum itibariyle herkes ikincilik, üçüncülük hedefleri kovalamaya başladı. İşin kötü tarafı 2 mağlubiyet aldığında 36 puandaki rakip seni yakaladığında belki de play-off dışında kalma riski oluyor. Her şeyi barındıran konumdayız. 1-2 mağlubiyette play-off’un dışına çıkma şansımız da yüksek, 1-2 galibiyetle ilk ikiye oynama şansımız da yüksek. Bunu zaman ve maçlar gösterecek" ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka ise, "Takımın bulunduğu konum için inanılmaz mutluyum ve gururluyum bunu hep beraber başardık. Çok çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını aldığımız için bu konumdayız. Bireysel performans konuşmayı sevmem, bu tamamen takım başarısıdır. Gol denemeleri yapmak da işlerimizden biri, son maçta kaçırdım. İnşallah bir sonraki maçlarda gol atarım" şeklinde konuştu.