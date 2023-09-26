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İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Çorum’dan hiçbir firma yer almadı.

İSO, yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracatı olan ve Türkiye’de ihracatı en yüksek 30 il arasında yer alan Çorum’dan hiçbir frmaya listede yer vermemesi hem Çorum kamuoyunun hem de sanayi kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda da Çorum'u yok sayan İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu hangi kriterlere göre belirlediği bilinmezken, ihracatıyla Karadeniz'in en büyüğü olan Anadolu Kaplanı Çorum, her ne kadar istediği yatırımları alamasa da sanayi devleri illerle yarışmaya devam ediyor.