Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 139 ölü ve 425 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 450 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 479 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 58 bin 26'ya, yaralıların sayısının da 138 bin 520'ye çıktığı bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 180'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 833'e, yaralananların sayısının da 5 bin 432'ye yükseldiği belirtildi.

AA muhabirinin hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, bugün Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınında yer alan Es-Sevarihe bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az 9 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombaladı. Saldırıda 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir ev, İsrail hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarını aralıksız şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Çadırlara yönelik hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu Gazze'de bir pazarı hedef aldı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde pazar yerini bombaladı.

Hava saldırısı sonucu aralarında Bapdist Hastanesi cerrahlarından Doktor Ahmed Kandil'in de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Marda beldesinde birçok eve baskın yaptı.

Söz konusu baskınlarda İsrail askerleri, Filistinlileri darbetti, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail ordusu Nablus kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Nablus'taki baskınlarda 3, Balata Mülteci Kampı'nda da 1 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu, Cenin kentinin Kubatiye beldesinde de evlere baskınlar düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah kentine bağlı El-Mezraaa beldesine düzenlediği baskınlarda ise Filistinli 2 genci gözaltına aldı.

Beytüllahim kentinde bir eve düzenlenen baskında 38 yaşındaki Ala Muhammed Şenayita, El Halil'de de 1 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail istihbarat güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Arafat Necib'i evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İsrail yönetiminin birkaç gün önce Arafat Necib hakkında "6 ay süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma" kararı verdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta tarım deposunu ateşe verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusunda yer alan Deyr Dibvan beldesinin "El-Merc" ve "Vadi el-Kutn" bölgelerine baskın düzenledi.

İsrailli grup, Filistinlilere ait bir tarım deposunu yanlarında getirdikleri yanıcı maddeleri atarak ateşe verdi.

Çeşitli tarım aletleri ve mahsullerinin bulunduğu, bazen de hayvan ağılı olarak kullanılan tarım deposunun o sırada boş olduğu aktarıldı.

Aynı beldede birkaç gün önce de Filistinlilere ait koyunların Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından çalındığı bir olay yaşanmıştı.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerindeki belediyeler yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmetlerini durdurdu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki belediyeler ve Refah, Han Yunus ve orta kesimdeki yerel idarelere bağlı Katı Atık Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki belediyeler, güney kentlerindeki Katı Atık Yönetim Kurulu ile koordineli olarak tüm temel hizmetlerini tamamen durdurduklarını açıkladı." ifadelerine yer verildi.

Bu kararın nedeni olarak ise açıklamada "su kuyularının, atık su arıtma istasyonlarının, çöp toplama ve taşıma araçlarının yanı sıra enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarında kullanılan ağır iş makinelerinin çalıştırılması için gerekli yakıtın tamamen tükenmiş olması" gösterildi.

"Gazze Şeridi'nde su krizinin derinleştiği ve ayrıca yaz mevsiminin başlaması, birlikte suya olan talebin artmasıyla sağlık ve çevre tehditlerini de arttığına" işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal güçlerinin yakıt girişine izin vermemekte ısrar etmesi ve yapılan tüm çağrılara rağmen bu tutumunu sürdürmesi, belediye hizmetlerinin tamamen felç olmasına yol açtı. Belediyeler olağanüstü şartlara rağmen asgari düzeyde hizmet sunmaya çalışsa da bu çaba artık sürdürülemez hale geldi."

Yaklaşık 20 belediyeden yapılan ortak açıklamada, su krizinin başlıca sebeplerinden birinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimi için temel su kaynaklarından biri olan İsrailli ulusal su şirketi Mekorot'tan gelen suyun 23 Ocak 2025’ten bu yana kesik olması olduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, 9 Mart 2025’ten bu yana İsrail'den gelen ve Deyr el-Belah'ın güneyindeki ana deniz suyu arıtma tesisini besleyen elektrik hattının da devre dışı kaldığına dikkat çekildi.

Belediyeler ile Katı Atık Yönetim Kurulu, tüm BM kuruluşlarına ve uluslararası kurumlara çağrıda bulunarak, hayati tesislerin yeniden faaliyete geçebilmesi için gerekli yakıtın derhal temin edilmesini talep etti. Ayrıca, stratejik öneme sahip “Mekorot” su hattının yeniden devreye alınması ve Deyr el-Belah’taki arıtma tesisine giden elektrik hattının tekrar bağlanması çağrısında bulundu.

Filistin: Sivillerin korunması ve yardım girişi için İsrail'in Gazze'ye saldırıları derhal durdurulmalı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürdüğü toplu katliam suçları kınandı.

İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlı ayırımı yapmadan Gazze'deki Filistin halkına karşı suçlarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda su doldurma noktasının bombalandığına işaret edildi.

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla Gazze Şeridi'nde daha fazla yıkım ve can kayıplarına yol açtığı vurgulanırken, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki Refah bölgesinde sözde "insani yardım kenti" projesiyle Filistin halkını zorla yerinden etmesinin sonuçları konusunda da uyarıda bulunuldu.

Tel Aviv'in "insani yardım kenti" planının hem İsrailliler hem de uluslararası toplum tarafından eleştirildiği ve bunun insani yardımlarla ilgisi olmadığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullanan İsrail'den insani bir adım beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "İşgalci saldırılarının derhal durdurulması; Filistinli sivillerin korunması ve insani yardımların yeterli miktarda Gazze'ye ulaştırılması için en doğru yol olacaktır." ifadesi kullanıldı.

UNRWA: İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellediği marttan beri yetersiz beslenme vakaları arttı

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozduğu mart ayından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ağır ablukaya dikkat çekildi.

İsrail yönetiminin ablukayı sıkılaştırdığı mart ayından bu yana Gazze'deki UNRWA kliniklerinde yetersiz beslenme vakalarında artış olduğu vurgulanan açıklamada, "Mart ayından beri UNRWA'nın bölgeye herhangi bir insani yardımı ulaştırmasına izin verilmedi." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde temel tıbbi malzemelerde ciddi kısıtlamaların olduğuna işaret edilen açıklamada, bu nedenle de yetersiz beslenmeden etkilenen başta çocuklar olmak üzere durumu kritik vakalara müdahale etmeye özen gösterildiği ifade edildi.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 7 bin 450 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 479 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 58 bin 26 Filistinli hayatını kaybetti, 138 bin 520 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 833 kişi öldürüldü, 5 bin 432 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.