İsrail'e yönelik Türkiye'nin etkili mücadelesi sürüyor...

Dünyanın tepki gösterdiği İsrail'e daha önce ihracat kısıtlaması yapan Türkiye, mayıs ayında tarihi bir karar almıştı.

TÜM TİCARİ İLİŞKİLER DURDU

Türkiye, İsrail ile bütün ticari ilişkisini durdurarak ambargo uygulama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İsrail'e ve İsrail'den tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

Usdud'da (Aşdod) faaliyet gösteren ve demir çelik ihracat ithalatı yapan Shaul Gueta şirketi, Türkiye'nin uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle iflasını duyurdu.

TİCARET YASAĞI SONRASI BORÇLANMAYA BAŞLADILAR

İsrail basınına yansıyan haberlere göre şirket, Türkiye'nin ticaret yasağının ardından 105 milyon yeni İsrail şekeli (32 milyon dolardan fazla) borçlandı.

GELİRİNİ TÜRKİYE'DEN SAĞLIYORDU

İsrail'in Gazze'ye saldırıları öncesinde gelirinin yüzde 70'ini Türkiye pazarından sağlayan demir çelik ihracat-ithalatçısı Shaul Gueta şirketi, Türkiye'nin getirdiği ticaret yasağı nedeniyle iflas etti.

İsrail'in Beerşeva (Birüssebi) Bölge Mahkemesi, bankalara ve banka dışı kredi kuruluşlarına 32 milyon dolardan fazla borçlanan şirketin faaliyetlerini durdurarak kayyum atanması kararı verdi.

Atanan kayyumun şirketin tasfiyesine veya yeniden yapılanmasına karar vereceği aktarıldı.

ÖNEMLİ GELİR KAYBI YAŞANDI

Mahkemeye sunulan Ağustos 2025 tarihli denetim raporunda, 2022'de cirosu 200 milyon şekel (yaklaşık 61 milyon dolar) olan şirketin 2025 yılının ilk yarısında sadece 35 milyon şekel (yaklaşık 11 milyon dolar) ciro yapabildiği kaydedildi.

Mahkemede İsrail'in Gazze'ye saldırılarının şirketin satış hacmi ve kâr marjı üzerinde belirleyici etkisi olduğunu savunan şirket yetkilileri, şirketin gelir kaybının Türkiye'nin ticaret yasağından kaynaklandığını "Şirketin gelirinin büyük kısmı özellikle İsrail ile ticareti tamamen durduran Türkiye'ye yapılan ihracattan geliyordu." sözleriyle ifade etti.