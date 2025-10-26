Türkiye, turizmde gelirleri artırmak için çeşitli uygulamaları devreye sokarak sınırları zorluyor.

Avrupalılar, bir yılda birkaç kez seyahat ediyor ve Avrupalı turistler için Türkiye vazgeçilmez bir ülke oldu.

"SON İKİ ÇEYREKTE GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA GÖRÜYORUZ"

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Türkiye'nin turizm sektörünün yıla ocak ayıyla birlikte iyi başladığını, ardından yaşanan Rusya-Ukrayna krizi gibi global sorunlar nedeniyle duraksadığını ancak haziranda tekrar toparlandığını söyleyerek, şöyle devam etti:

Son iki çeyrekte güçlü bir toparlanma görüyoruz. Geçen yıl 61 milyar dolar olan turizm gelirlerinin bu yıl da benzer seviyelerde, Orta Vadeli Plan hedefi olan 63 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla çok başarılı bir performans gösterildi diyebiliriz. Son 10 yılda turizmimizi dünya turizmi ile mukayese ettiğimizde dünya turizminin büyümesi yüzde 40'larda iken biz yüzde 90'larda büyümüşüz. Sektörümüzle, başarılarımızla iftihar ediyoruz.

"ANTALYA, AKDENİZ ÇANAĞINDA PARLAYAN BİR YILDIZ OLDU"

Turizmde bazen düzeltme yıllarının da olabileceğini ve çevresel faktörlerin getirdiklerinin her zaman kontrol edilemeyeceğini anlatan Narin, "Genel olarak gelir açısından kötü bir yıl değil, 2'nci çeyrek itibarıyla sektör toparlanmaya başlayınca dengeye koyuldu. Şimdi 2026'ya bakıyoruz. Kontratları bitiriyoruz, yeni dönemin programlarını yapıyoruz. Çünkü biz kontratlarımızı 1 yıl öncesinden yapıyoruz ve turizmciler olarak 2026'yı konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DA İTALYA DA TÜM DÜNYANIN ŞEHİRLERİ"

Narin, Türkiye'nin turizmi açısından İstanbul ve Antalya'nın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul artık bütün dünyanın şehri. Antalya da artık bir dünya şehri oldu. Bu, çok önemli bir şey. 20-30 senede Antalya, Akdeniz çanağında parlayan bir yıldız oldu. Devletin yaptığı altyapı çalışmaları, turizmcinin önünü açması, yatırımların yapılmasıyla muhteşem bir ürün çıkarıldı. 40 sene önce Antalya zaman zaman gidilen, birkaç tatil köyünün olduğu bir destinasyondu. Daha çok Ege Bölgesi'ne gidilirdi. Fakat 1990'lı yıllardan itibaren müthiş bir hamle yapıldı. 600 bin yatağın üzerinde bir yatırım var. Doğru bir planlama var. Herkesin gıpta ettiği de bir destinasyon var." diye konuştu.

"KAPADOKYA HEM BALONLARIYLA HEM DOĞAL GÜZELLİĞİYLE BİRLİKTE ÖN PLANA ÇIKTI"

Oya Narin, Kapadokya'nın Türk turizmi açısından önemine dikkati çekerek, "Kapadokya bir dünya harikası. Dolayısıyla özellikle İstanbul'a gelen turistler muhakkak Kapadokya'yı da görmek istiyor. Hatta bazen Kapadokya'yı görmek için gelip İstanbul'da kalıp, Kapadokya'ya gidip oradan Bodrum'u ziyaret edenler var. Kapadokya hem balonlarıyla hem doğal güzelliğiyle birlikte ön plana çıktı. Yatak kapasitesi de bir hayli arttı. Bundan sonra önemli olan mevcut yatak kapasitesini koruyarak orada nitelikli bir turizmin devam ettirilmesi. Türk turizmi için önemli bir alan oldu." dedi.

TURİZMİN DÜNYADAKİ YERİ

Dünya turizminin 10 trilyon dolarlık bir ekonomi ölçeğinde olduğunu kaydeden Narin, dünyadaki endüstriler sıralamasında ise turizmin enerji ve tarım sektörlerinden sonra 3'üncü sıraya yerleştiğini ve büyümeye devam ettiğini bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Dünya turizmi büyümeye devam edecek. Dolayısıyla bizim bunun altyapısını hazırlamamız lazım. Gerek insan kaynağı gerek yatırım ortamı gerek yatırım için finansman modelleriyle burada çok önemli bir gelecek var. Biz ülkemizde doğru bir yerdeyiz. Sektörler sıralamasında 4'üncü sıralara geldik. İlk 5'te tutunmak için, ekonomimize katkıda bulunmak için gerek devletimiz gerek Bakanlığımızla birlikte biz de STK'ler olarak kendi açımızdan çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.