Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, İstanbul'un fethinin dünya tarihinin akışını tamamen değiştirdiğini belirterek, "Bu fethin temelinde inanç, azim, ilim ve teknoloji yatmaktadır. İstanbul’un fethi sadece bir şehrin fethi değil, gönüllerin fethi anlamına da gelir.” dedi.

İstanbul’un Fethi'nin 571. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Faruk Cıdık, şu görüşleri dile getirdi:

"İstanbul sadece kılıçla değil adaletle fethedilmiştir. İstanbul’un fethi sadece bir şehrin fethi değil, gönüllerin fethi anlamına da gelir. Toprakların fethinin, ancak gönüllerin fethi ile mümkün ve kalıcı olacağını idrak eden ecdadımızın insana değer veren, ortak iyiyi, güzeli ve doğruyu esas alan yaklaşımı bugüne dair de önemli mesajlar içermektedir. Bu fethin temelinde inanç, azim, ilim ve teknoloji yatmaktadır. Bu inanç ve azmin altında aynı zamanda, Peygamber efendimizin asırlar öncesindeki müjdesi, Ebu Eyyüb el-Ensari hazretlerinin inancı ve manevi mirası yatmaktadır. İstanbul’un kapılarını inancımıza ve medeniyetimize açarak Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve fetih ordusunu rahmet ve minnetle anıyoruz. İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı kutlu olsun."