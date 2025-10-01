Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Bu yıl ilk defa eğitime başlayan Mesleki Eğitim Merkezi’nde 240 öğrenci ders alıyor.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, mevcut eğitim sisteminde diplomalı işsizler yetiştirildiğini belirterek, elini taşın altına koyduklarını ve bu konuda devlete destek amacıyla bu merkezi açtıklarını söylemişti.

Ahmet Ahlatcı, Rafineri’nin altın işleme bölümünde pratik eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Gelecek yıldan itibaren de her yıl 250 öğrencinin alınacağını belirten Ahmet Ahlatcı, “Kendi gençlerimiz yetiştiğinde, İstanbul’daki üretimimizi de Çorum’a kaydıracağız ve Çorum’u ihracatın merkezi yapacağız” dedi.

Kuyumcu ustası sayısı yeterli düzeye ulaştığında, İstanbul’da devam eden üretimlerini de Çorum’a almayı planladıklarını belirten Ahmet Ahlatcı, “Bünyemizden yetiştirdiğimiz kuyumculuk eğitimi almış gençlerimiz sayesinde, Çorum’u Türkiye’nin ihracat merkezi haline getireceğiz. Ben, gençlerimize sonsuz güveniyorum.” dedi.