İstanbul’dan gelen 10 kişilik iş insanı grubu, Çorum’un tarihi ve gastronomik değerlerini yerinde görmek üzere şehre çıkarma yaptı.

Gıda sektöründen yazılıma, inşaattan yapay zekâya, tekstilden unlu mamüle kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirket sahiplerinin yer aldığı heyete, Çorumlu işadamı Ahmet Akif Çoban mihmandarlık yaptı.

Günübirlik olarak düzenlenen program kapsamında heyet; Çorum’un öne çıkan tarihi ve turistik noktalarını gezdi, ayrıca şehrin zengin gastronomi kültürünü yansıtan mekanlarda yöresel lezzetleri deneyimledi.

Ziyaret boyunca kentin tanıtımı, yatırım potansiyeli, kültürel mirası ve gastronomi zenginliklerinin aktarılması hedeflendi.

Çorum'u gezen iş insanları Çorum’un misafirperverliğinden ve şehir kültüründen oldukça etkilenirken, gezide şu isimler de yer aldı;

Ahmet Akif Çoban-Simitçioğlu Gıda Yön. Kur. Bş.

Ömer Faruk Yazıcı - Vayb Medya Yön. Kur. Bş.

İslam İnce- Kalem Yazılım Yön. Kur. Bş.

Ömer Yıldızhan - Yıldızhan Tekstil Yön Kur Bş.

Nuri Tüfekçi - Macenta Kuyumculuk Üretim Sahibi

Selahattin Acaroğlu - Akratek Teknoloji Yön. Kur. Bş.

Oğuzhan Sadıkoğlu - Medya Bilişim Uzmanı

Mahmut Kılıç- Kılıç Gayrimenkul Sahibi

Hacı Murat Uzgur - BigWord Aİ Ceo

Fatih Elbaşı- Maye Yapı İnşaat Genel Müdürü