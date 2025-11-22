Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu dört kategoride play-off için kazanmak istiyor.

Kırmızı Siyahlı takım U 16 ve U 17 takımları bugün Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Yarın ise U 14 ve U 15 takımları Devane sahasında konuk edeceği Kastamonuspor önünde üç puan mücadelesi verecekler.

U 16 Liginde Çorum FK bugün saat 13’de Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu kategıoride ilk dört iddiasını devam ettirmek isteyen Çorum FK yedi maç sonunda topladığı 12 puanla altıncı sırada yer alırken Ankara Demirspor ise sadece iki puanla onuncu sırada bulunuyor.

Gölbaşı Mogan 1 nolu sahada saat 13’de başlayacak maçı Mehmet Yılmaz yönetecek yardımcılıklarını ise Gökay Esme ve Mert Efe Nazlım yönetecek.

Aynı sahada saat 15’de ise iki takım U 17 kadroları mücadele edecek. Bu kategoride Çorum FK yedi maç sonunda altı galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 18 puanla averajla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Ankara Demirspor ise 7 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor. Maçı Ali Şahin yönetecek yardımcılıklarını ise Berke Çetinkaya ve İsmail Çobancı yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Kaantürk Sangu.

U 14 liginde ikinci devrenin ikinci maçlarında Çorum FK yarın evinde Kastamonuspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet bir beraberlik ve namağlup olarak lider durumda bulunan Çorum FK Devane sahasında saat 13’de GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Konuk Kastamonuspor ise 13 puanla üçüncü sırada. En yakın rakibine sekiz puan fark atan U 14 takımı bu maçı kazanarak takipcilerinden iyice uzaklaşmak istiyor. Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Kevser Karaca ve Olcan Çetin yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 15’de ise iki takım U 15 kadroları karşılaşacak. Grupta Arca Çorum FK sekiz maçta topladığı 18 puanla lider Düzcespor’un bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Konuk Kastamonuspor ise 17 puanla üçüncü sırada. Çorum FK U 15 takımı en yakın rakibi konumundaki Kastamonuspor önünde evinde kazanarak rakibi ile puan farkını açmayı amaçlıyor. Bu zorlu maçı Emre Alagöz yönetecek yardımcılıklarını ise Emre Çelikcan ve Yunus Emre Tok yapacak.