LGS’nin tamamlanmasıyla beraber öğrenciler ve aileleri büyük bir merakla sınav sonuçlarını beklerken bir yandan da yaşadıkları şehirlerdeki en iyi liseleri araştırıyor.

Çorum’da ikamet eden öğrenciler ve veliler, büyük bir heyecanla 26 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecek olan sınav sonuçlarını bekliyor. Y

üksek taban puanlarıyla öne çıkan liseler, öğrencilerin başarı yolculuğunda önemli rol oynuyor.

Sınav sonuçlarını dört gözle bekleyen öğrenciler şimdiden Çorum’da gitmek istedikleri en iyi liseleri araştırmaya başladı.

İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Çorum’da bulunan en iyi 6 lise:

ÇORUM MERKEZ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FEN LİSESİ

2022 Başarı Puanı: 447,11

ÇORUM MERKEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

2022 Başarı Puanı: 417,17

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE FEN LİSESİ

2022 Başarı Puanı: 394,02

ÖZEJDER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

2022 Başarı Puanı: 375,31

SUNGURLU FEN LİSESİ

2022 Başarı Puanı: 364,96

ALACA ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA FEN LİSESİ

2022 Başarı Puanı: 344,23