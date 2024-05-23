Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Bodrum asla pes etmeden karakter koyarak yarınki rövanş maçından istedikleri neticeyi alacaklarına inandığını söyledi.

Özbalta’nın kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Öncelikle dün oynadığımız karşılaşmada bizleri yalnız bırakmayan, 90’ dakika boyunca desteklerini hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bodrumspor maçından öncede söylediğimiz gibi asla pes etmeden her maç karakter koyarak takımımızı buralara kadar getiren oyuncu arkadaşlarıma inancım sonsuzdur. Yarın deplasmanda oynayacağımız rövanş maçında gereken mücadeleyi orada göstereceğiz. Oradan istediğimiz neticeyi alacağımıza inanıyoruz."