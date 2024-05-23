Ahlatcı Çorum FK ve iki teknik adam ceza kuruluna sevk edildi.

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu temsilci raporları doğrultusunda Ahlatcı Çorum FK’yı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tetazürat nedeni ile ve saha olayları nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk etti.

Kurul bu sevkten dolayı Çorum FK’nın büyük bir tribün bölümüne çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bir sonraki iç saha maçında stada giriş yasağı ve para cezası verilmesi bekleniyor.

Ayrıca maçta kırmızı kart görerek yedek kulübesinden atılan antrenar Can Gücer ve Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya sportmenliğe aykırı hareketleri nedeni ile soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile para cezası verilecek.

İki teknik adamda yarın oynanacak Bodrum FK maçında saha içinde görev yapamayacaklar.