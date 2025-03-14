Dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticilerinden Isvea, 17-21 Mart tarihlerinde düzenlenen ISH Frankfurt Fuarı’nda tasarım, sürdürülebilirlik ve fonksiyonelliği bir araya getiren en yeni ürünlerini sunuyor.

Almanya’nın Frankfurt kentinde 1957’den beri düzenlenen ISH Fuarı, 17-21 Mart’ta kapılarını yeniden açıyor.

55 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının boy göstereceği fuarda modern banyo tasarımlarının yanı sıra, sürdürülebilir iklimlendirme ve havalandırma çözümleri tanıtılıyor. İklim değişikliği ve enerji verimliliği gibi küresel sorunlara odaklanan fuar, sürdürülebilirlik alanında ilham verici çözümleri sahneye çıkarıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticilerinden Isvea da fuarda yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Isvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ISH Frankfurt’un inovasyon, Ar-Ge ve üstün teknolojiyle yakaladıkları mükemmelliği tüm dünyaya tanıtmak için önemi bir fırsat olduğunu belirterek, “Şu anda 63 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını bu fuarda daha yukarılara taşıyacağız” dedi. Çenesiz, “Özellikle ABD, Güney Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Pasifik bölgesinde ticaret hacmimizi genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ürün çeşitlikleri, Ar-Ge kapasiteleri ve tasarım becerileriyle değişen ihtiyaçlara hızla yanıt verdiklerini belirten Çenesiz şunları söyledi: “Isvea’nın doğduğu İtalyan kültürü ve tarihinde yatan özgünlük ve sofistike anlayıştan ilham alıyor, tasarımla fark yaratıyoruz. Estetik, işlevsellik ve sürdürülebilirlik arasında mükemmel bir denge kurmaya çabalıyoruz. Yani, kaliteli ve dayanıklı ürünlerimiz estetik açıdan göze hitap ederken, bir yandan da günlük hayatımızı kolaylaştırıyor.”

Sofistike banyolar

ISH Frankfurt’ta tasarım, sürdürülebilirlik ve fonksiyonelliği bir araya getirdikleri çözümlerini sergileyeceklerini belirten Çenesiz, ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

Fuarda sunulan Sintesi serisi lavabo ve klozetler klasik mimarinin zarafetini modern tasarım anlayışıyla birleştiriyor. Sütun formundan ilham alan desenler banyonuzda güçlü bir estetik yaratıyor. Her detayda derinlik ve karakter barındıran bu lavabo ve klozet serisi banyolara sofistike bir hava katıyor. Minimalizmin ve eşsiz tasarımın birleşimini sunan seri bir yandan geçmişi hatırlatan izler taşırken bir yandan da gelecekle köprü kuruyor.

İtalyan mimarisinin eşsiz renklerinden ve formlarından ilham alan yeni Curvo serisi lavabolar, farklı formları ve pastel renkleriyle, her detayında göz alıcı bir estetik sunarken, banyolarınıza zarafet katıyor. Curvo banyo mobilyaları serisi de Isvea’nın dikkat çeken yeni ürünleri arasında yer alıyor. Her ayrıntısında estetik zevki yansıtan seri, faklı formları ve pastel renkleriyle banyolara zarafet katıyor.

ColorIsvea ailesi doğanın zenginliklerinden esinlenilen renk paletleri ve eşsiz banyolara sofistike bir bakış açısı sunuyor. DecorIsvea serisi ise minimalist dekor trendlerinin yön verdiği doğal dokulu yüzeyleriyle, uyandırdığı modern ve sofistike etkiyle, banyolarda benzersiz bir tarz yaratıyor. Terrazzo, Travertino, Marmo White ve Marmo Black desen seçenekleriyle DecorIsvea mükemmeliyeti retro tasarımlarla birleştirerek tamamen kişiselleştirilmiş banyolar ortaya çıkarıyor.

Sağlıklı ve çevreci ürünler

Infinity Due Vortex Flush Klozet Yıkama Fonksiyonu ve Sentimentı Due Vortex Flush Klozet Yıkama Fonksiyonu modern tuvaletlerin temizliğini ve su verimliliğini artırmaya odaklanıyor. Isvea’nın Ar-Ge çalışmalarının eseri olan Vortex sifon sistemi özel bir eksende girdap benzeri bir akış yaratarak yüzeyi kapsamlı bir şekilde temizliyor. Bu inovatif yaklaşım daha az su tüketimiyle daha fazla temizlik sağlarken sesi de azaltıyor. SmartPlus ve RimLess teknolojilerinin birleşimiyle geliştirilen entegre taharet sensörü SensoNeo, el değmeden kullanım kolaylığıyla klozetlerde hijyen açısından da fayda sağlıyor.