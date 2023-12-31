Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2023 yılında yangın söndürme faaliyetlerinden, trafik kazalarına, hayvan kurtarma faaliyetinden eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışma yaptı.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için mesai saati gözetmeksizin görev yapan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yoğun bir yılı daha geride bırakıyor. Ekipler, 2023 yılında 2943 olaya anında müdahale ederek, büyük bir başarıya imza attı. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan itfaiye ekipleri, yıl içerisinde 82 personeli ve 16 itfaiye aracı ile 886 yangın, 118 trafik kazası, 35 intihar girişimine müdahale, 327 hayvan kurtarma, 35 asansörde kalma olayına müdahale olmak üzere toplamda 2943 olaya müdahale etti. Öte yandan hizmet içi eğitimler kapsamında 3384 kamu personeli ve vatandaşa yangın müdahale temel eğitimi verilerek, 80 kamu kuruluşunda tatbikat yapıldı.

DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞTULAR

Çorum Belediyesi İtfaiyesi depremzedelerin de yardımına koştu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem afetinin ardından Kahramanmaraş Afşin bölgesine araç ve ekipler yönlendirildi. Çorum İtfaiyesi arama kurtarma ekibi depremin ilk saatlerinde bölgeye ulaşan ilk ekiplerden birisi oldu. Fedakarca çalışan Çorum İtfaiyesi ekibi Afşin’in ardından Adıyaman’a giderek depremin 152’inci saatinde bir çocuğun enkazdan canlı olarak çıkarılmasını sağladı.

BALIKADAMLAR GÖREVLERİNİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR

İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görevli dalgıç ekibi de görevlerini başarıyla sürdürüyor. 4 kişiden oluşan balıkadam ekibi, barajlarda meydana gelen vakalarda görev alıyor. Balıkadamlar özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma olaylarına müdahale ederken, şebeke suyu çalışmalarında da görev alıyor. Balıkadamlar 2023 yılında 3 dalış görevini icra etti.

ARAMA KURTARMA GÖNÜLLÜLERİNE EĞİTİM

Çorum Belediyesi, 6 Şubat depreminden sonra afet durumunda eğitimli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla arama kurtarma destek ekibini kurdu. Belediye çalışanlarından oluşan arama kurtarma destek ekibi yangınlara müdahale, kentsel arama-kurtarma, sel ve su baskınlarına müdahale konularında eğitimler hakkında 80 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler alarak göreve hazır hale geldi.

‘İTFAİYE PERSONELİ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR’

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 2023 faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İtfaiye Müdürlüğümüz başarılı bir yılı daha geride bırakıyor. Ekiplerimiz 2023 yılında meydana gelen yangın, trafik kazası, su baskınları ve hayvan kurtarma gibi olaylara anında müdahale etti. Yıl boyunca herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, zamanında olaylara müdahale ile başarılı işler yaptılar. Büyük bir özveriyle itfaiyemizde fedakarca görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. İtfaiye personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)