Çorum’da 2024 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya, DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kamu kurumlarının Çorum'da toplam 40 milyar 27 milyon lira bütçeli 431 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

2024 yılı içerisinde gelen ödeneğin yüzde 39,40’ının harcandığını ve toplam harcama proje tutarlarının yüzde 46,44’üne ulaştığını belirten Vali Dağlı, yürütülen 431 projenin yüzde 8.12’sinin (35 proje) tamamlandığını, yüzde 36,89’unun (159 proje) devam ettiğini, yüzde 39,88’inin (171 proje) ihale aşamasında olduğunu, geriye kalan 66 projenin ise başlanılamadığını kaydetti.

Vali Dağlı; “Yürütülen projelerin sektörel dağılımına bakıldığında, proje sayısı açısından diğer Kamu Hizmetleri Sosyal (181) projeyle ağırlıkta olduğu görülürken, proje bedeli açısından Ulaştırma-Haberleşme Sektörü önde yer almaktadır.” dedi

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.