Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçelerde faaliyet gösteren İtfaiye personeline eğitim verdi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime Bayat, Dodurga, İskilip, Oğuzlar, Mecitözü, Laçin, Kargı, Osmancık, Alaca, Uğurludağ ve Sungurlu'dan gelen 24 itfaiye personeli katıldı. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı tarafından gerçekleştirilen eğitimde binaları yangından koruma yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında denetimlerde dikkat edilecek konular aktarıldı. Öte yandan İtfaiye Müdürü Adil Balcı işyerlerinde yaşanabilecek yangınlara karşı yapılacak denetimlerle ilgili de bilgiler aktardı. Adil Balcı “İlimiz genelinde ve ilçelerimizde yaşanabilecek yangınlara karşı erken önlem almak, işyerlerinde denetimleri artırmak ve denetimlerde dikkat edilecek hususlarla ilgili bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik. Hem ilimiz genelinde hem de ilçelerimizde faaliyet gösteren işyerlerinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Yapmış olduğumuz eğitimlerle ilçe itfaiye personellerimizin de ilimizde görev yapan personellerimizin standartlarına erişmesini amaçladık. Personele yönelik eğitimlerimize belirli aralıklarla devam edeceğiz” dedi.