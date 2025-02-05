Basın İlan Kurumu(BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Çorum ziyareti kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

BİK’te birlikte yönetim kurulunda görev yaptığı gazetemiz imtiyaz sahibi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Genel Müdür Cavit Erkılınç, gazetemiz hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Erkılınç'a Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ve Basın İlan Kurumu Özel Kalem Müdürü Oğuz Akçakoca da eşlik etti.