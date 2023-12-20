Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi ile imzaladığı protokol kapsamında üniversite öğrencilerine yangın ve ilk müdahale eğitimleri veriyor.

Çorum İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde, yangın müdahale esasları, araç ve malzeme kullanımı, yangın güvenliği, orman yangınları, elektronik haberleşme ve arama-kurtarma konularında bilgiler veriliyor. Gruplar halinde yapılan eğitimler sonunda Hitit Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ekip, ilk yardım, arama kurtarma ve sağlık eğitimlerini tamamlayarak, arama kurtarma ve afetlerde görev almaya hazır hale gelecek.