Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’da ise Nisan ayında dış ticaret verilerinde mart ayına göre sert düşüş yaşandı.

Çorum’da mart ayında 355 milyon dolar olan ihracat nisanda 188,4 milyon dolara,

328 milyon dolar olan ithalat ise 256 milyon dolara düştü.

Nisan ayında Samsun’da ihracat 145,8 milyon dolar, ithalat 135,3 milyon dolar,

Tokat’ta ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar, Amasya’da ihracat 12,6 milyon dolar, ithalat ise 3 milyon dolar olarak gerçekleşti.