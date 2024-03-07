İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, seçimlere büyük bir iddia ile hazırlandıklarını, yerel yönetimleri İYİ’leştirmekte kararlı olduklarını belirterek, diğer ilçelerde olduğu gibi Dodurga’da da halkın yoğun bir ilgisi, teveccühü ile karşılaştıklarını söyledi.

İl Başkanı Erkan Yıldız, Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa ile birlikte ilçede esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarına katkı sağladı.

Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden İYİ Parti heyeti, seçim ofisinde değerlendirme toplantısı yaparak hazırlık çalışmalarını ve yol haritasını gözden geçirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Dodurga’nın giderek kan kaybettiğini belirterek, İYİ Parti’nin belediye başkanlığını kazanması halinde ilçenin eski gücüne tekrar kavuşturulacağını söyledi. Dodurga’nın birçok sorununu yakından bildiklerini ifade eden Yıldız, başta işsizlik olmak üzere tarımsal sorunlarının olduğunu dile getirdi. İlçede bir banka şubesinin kaldığını anlatan Yıldız, bankaların bankamatiklerini söküp götürmesinin ilçenin fakirleştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa da çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

Seçimleri kazanmakta kararlı olduklarını kaydeden Kısa, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeyi aydınlık geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmek için bu yola çıktığını dile getiren Kısa, ilçenin son 20 yılda 5 bin 300 nüfustan bugün TÜİK verilerine göre 2 bin 460’a düştüğünü dile getirerek, “Bu düşüş ilçemizin son 20 yılda uğradığı erozyonun net bir fotoğrafıdır” dedi.

Alim Kısa ve İl Başkanı Yıldız, tüm Dodurgalıları 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa davet ederek destek istedi.

Dodurga’daki seçim çalışmalarında İl Başkanı Erkan Yıldız ve Belediye Başkan Adayı Alim Kısa’ya, İlçe Başkanı Ramazan Aslan, İl Yöneticisi Necati Burak Peker ile parti yöneticileri de destek verdi. (Haber Merkezi)