İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve beraberindeki parti yöneticileri, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kubilay Ayvaz’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Hakan Tekercioğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte kamu kurumlarını ziyaret ediyor.

Ziyaretlere; İYİ Parti önceki dönem İl Başkanı, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları yöneticileri ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

İYİ Parti heyeti; Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kubilay Ayvaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Pehlivan ve Ayvaz, İYİ Parti’nin yeni İl Başkanı Hakan Tekercioğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.