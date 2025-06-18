Ortaköy Belediyesi, Suyolu Mahallesinde park çalışmalarını tamamladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz dönemden beri çocuklarımız için daha güzel konforlu oyun alanları yapmayı hedefledik. İlçemizin Suyolu Mahallesinde Halk Eğitim Merkezinde çocuk oyun parkını yeniledik. İlçemize ve bölge sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan İsbir, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, “Tüm ekibimizle beraber ilçemizi güzelleştirmeye daha konforlu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.