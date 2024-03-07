Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Kapadokya Diyetisyen Buluşmasına katıldı.

“Klinik Nütrisyonun Mihenk Taşları - II” konulu Kapadokya Diyetisyen Buluşması Türkiye Diyetisyenler Derneği, KEPAN Derneği ve Kapadokya Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü işbirliği ile Kapadokya Üniversitesi Mustafa Paşa Yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi.

Programa Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü de 14 kişilik kafile ile katıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada başta sempozyum düzenleme kurulu, destek verenler, emeği geçenler ve ulaşım desteği sağlayan Çorum Belediyesine teşekkür edildi. (Haber Merkezi)