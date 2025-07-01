Bartın’da yapılan Judo Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Çorum takımı bir altın iki gümüş beş bronz madalya kazanırken erkek takımı ikinci olarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

27-29 Haziran tarihleri arasında yapılan Analig judo bölge birinciliğinde Çorum takımı idareci Hakan Taştan ve antrenörler Merve Kondakcı ile Hasan Taştan yönetiminde mücadele etti.

73 kiloda İlhan Yılmaz tek altın madalya kazandıran isim olurken 50 kiloda Umut Kabak ve 60 kiloda Talip Emir Kahya ise finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

38 kiloda Hasan Hüseyin Alpınar, 46 kiloda Muhammed Sefa Özkabakcı, 60 kiloda Abdullan Yurttaş ve +73 kiloda Miraç Yıldırım üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. 42 kiloda İhsan Emn Sırımsı ise beşinci oldu.

Bayanlarda ise 36 kiloda Büşra Mandacı ilimizi tek madalya kazandıran isim oldu ve üçüncülük kürsüsüne çıktı.

40 kiloda Ceren Bozkıl, 44 kiloda Ela Su Dilekci ve 48 kiloda Aysu Naz Çağıl ise beşinci oldular.

Erkeklerde takım halinde ikinciliği kazanan Çorum Judo takımı 27-29 Temmuz tarihleri arasında Amasya’da yapılacak olan yarı final grup müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.