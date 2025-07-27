KAAN anlaşması Türkiye'nin savunma sanayii gücünü zirveye taşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Çelik, Erdoğan'ın "özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi"nin ülkenin gelişimindeki kilit rolünü belirtti.

KAAN ANLAŞMASINA VURGU YAPTI

AK Parti Sözcüsü ÖmerÇelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor. Endonezya ile yapılan milli muharip uçak “KAAN” anlaşması, Türkiye’nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir . Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği “TÜRKİYE YÜZYILI” hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAAN’IN SATIŞINA YÖNELİK RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

Gerçekleştirilen imza törenine; T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.