İslam tarihine baktığımızda çocukların, yaşlıların, kadınların ayrı bir yerinin olduğunu görüyoruz. Öyle ki, savaşlarda bile bu sayılan gruba dokunulmaması tavsiye ediliyor. Ecdadımız Çanakkale savaşında, yaralanan bir düşman askerinin cebinden çıkardığı fotoğrafa hasretle baktığını görünce yanına yaklaşıyor ve resmin kim olduğunu sorduğunda tek başına yaşayan yaşlı annem deyince elindeki son yiyeceğini ona veriyor. Bu davranışa hayretle bakan askere ' dini dili ne olursa olsun anneannedir. Ben ölürsem geride kimsem yok ama sen ölürsen yaşlı annen var' diye tarihi bir ders veriyor.

Günümüzün modern dünyasını baktığımızda; şiddet gören kadınlar, savaşlarda ağlayan kadınlar, doğal afetlerde yine en çok sıkıntıyı çeken kadınlar. Özellikle olası doğal afetlere, yangınlara karşı kadınların eğitimini önemsemek zorundayız.

Bir milletin zirveye çıkmasında da, hezimete uğramasında da kadının rolü büyüktür. Kadın dünyaya getirdikleri çocukları sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eğitim kaynağı; onları her türlü sıkıntıya ve kedere dayandırdıklarından sabır kaynağı; işlerini en güzel ve doğru şekilde yapmaları için örnek olduklarından ve öğüt verdiklerinden dürüstlük kaynağı; dertlilere, hastalara yardıma koştuklarından merhamet ve ümit kaynağıdır. Kadın her şeyden önce gelecek nesillerin şekillenmesinde en önemli mihenk taşıdır. Bu taşa gereken değerin verilmesi ve her şeyden önemlisi sorunlu değil, sorumluluğunun farkında olacak bir neslin yetişmesi için sağlam zemine oturması elzemdir.

''Kadın erkeğin esiri değil, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır'' (M.Gandhi) Öyleyse bu ortaklıkta sevgi, saygı, hoşgörü esas olmalı. Zaman zaman basından üzülerek izlediğimiz zalimane davranışlar eşler arasında asla yaşanmamalıdır. Yaşandığında bunun en büyük bedelini kadın öder, çocuklar öder velhasıl toplum öder. Bu bağlamda bir düşünür derki;

''Havayı geldiği gibi, rüzgârı estiği gibi, kadınlarda olduğu gibi kabul edilmeli''

Bu bağlamda tüm annelerimizin, bacılarımızın kadınlar gününü en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum.

8 MART BİR GÜN SANA YETMEZ KADIN

ÖZE DÖNMEYİNCE DERDİN

BİTMEZ KADIN

Dünyada günler, haftalar paylaşılmış

Herkes kendine düşen bir hisse almış

Sözde kutlanmış, özde içi boş kalmış

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Ana olarak, eş olarak ağlayan kadın

Bir hiç uğruna harcanan yine kadın

Çözülebilir mi derdin, adım adım?

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Ailenin ve toplumun temeli kadın,

Allah katında her daim yücedir adın

Buna rağmen arka planda sen kaldın

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Afetlerde, savaşlarda yük senin

Vebali çoktur kıymetini bilmeyenin

İflah olmaz, mirasta hakkını yiyenin

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Kime iyilik edeyim diye sordu bir Sahabi

Annene, annene diye söyledi üç kez Nebi

Kadına hak, hukuk Asrısaadette verildi

İnsanlık bunu işine geldiği gibi çevirdi

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Bir yandan kadınlar günü kutlanır

Diğer yandan yine şiddet uygulanır

Kimi ölür, kimi ağır yaralı kalır

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın

Odabaşı ne söylerse doğru söyler

Kırılır kadına kalkan o hain eller

Ah bunu bir anlayabilse dinleyenler

8 Mart bir gün sana yetmez kadın

Öze dönmeyince derdin bitmez kadın