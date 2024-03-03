Yeni bir aya başlarken Şubat ayının son haftasını geride bırakırken akılda kalan gelişmelere kısaca baktığımızda; Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde enflasyon oranını %2 hedefine ulaşmasından emin olmak istediklerini, bu süreçte para politikasında veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini belirtti. Diğer taraftan, kararların belirli bir tarihlere göre değil ekonomik verilere bağlı olduğunun altı çizildi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise 29 şubatta açıklanan işsizlik oranı sabit kalarak işgücü piyasasının sağlam durumda olduğunu gösterdi. 1 Mart günü açıklanan Euro bölgesi TÜFE verisi şubat ayında yıllık %2,6 açıklanarak önceki döneme göre %0,2 düşüş gösterdi. Euro işsizlik oranı ocakta beklenti paralelinde gerçekleşerek %6,4 ile sabit kaldı. Bu hafta Avrupa’da odağımızda olacak veriler ise 5 Mart Salı günü üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık oranlar, 7 mart günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı ve akabinde başkan Lagarde’nin basın toplantısı olacak, bu toplantıda da bankanın politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. 8 Mart’ta açıklanması beklenen bir diğer data ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık 4. çeyrek 2023 oranı olacak.

ABD kanadında ise geçtiğimiz hafta görece yoğun bir hafta oldu. 26 şubat pazartesi günü açıklanan yeni konut satışları ocak ayı için 661 bin ile aylık %1,5 artış göstermesine rağmen piyasa beklentilerini karşılamadı. Bir diğer ekonomik gösterge olarak piyasa tarafından takip edilen dayanıklı mal siparişleri verisi oldu. Ocakta aylık bazda %-6,1 azalarak beklenti (%-4,5) üzerinde düşüş kaydetti. Sanayi üretimine dair ipuçları içeren dayanıklı mal siparişleri büyümeyi ve enflasyonu harcamalar yoluyla etkileyecek veriler arasındadır. Geçtiğimiz hafta açılanan bir diğer önemli öncü gösterge ise, Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği, kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi oldu. Veri piyasa beklentilerini karşıladı. Aylık bazda gelen veriler yüksek olsa da beklenti paralelinde olması piyasa ile uyumlu bir hava yarattı. Haftanın ekonomik veri akışı ABD için; 5 Mart Salı günü fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri olacak. 6 Mart Çarşamba günü oldukça yoğun bir gündeme sahip. Şubat dönemine ait ADP istihdam raporu, ocak dönemi aylık toptan stoklar ve Fed’in Bej Kitabı olurken perşembe günü dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Haftanın en önemli verisi ise ABD’de tarım dışı istihdam veri seti olacak. Geçen ay sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde açıklanan veride benzer bir performans göstermesi beklenmiyor.

Yurt içinde yoğun bir gündem ile haftayı kapattık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dış ticaret verileri açıklandı. Ocak ayında ithalat 26,22 milyar dolar olurken ihracat ise 19,99 milyar oldu. Dış ticaret dengesi Ocak ayında -6,23 milyar dolar ile önceki aya (-6,04 milyar dolar) göre artış gösterdi. TÜİK tarafından 28 şubatta açıklanan bir diğer ekonomik veri ise ekonomik güven endeksi oldu, %0,4 oranıyla önceki aya göre düşüş gösterdi. Şubat ayını kabartırken Türk-İş tarafından yoksulluk raporu araştırması paylaşıldı. Türk-İş'e göre, şubat ayında yoksulluk sınırı 52.955TL, açlık sınırı 16,257TL'ye yükseldi. Önceki ay bu rakam 49,019TL’ydi. Konfederasyonun çalışmasına göre, şubat ayında gıda fiyatları aylık %8,03, yıllık %72,49 artış gösterdi. Şubatın son haftasında 29 şubat Perşembe günü büyüme verileri öne çıktı. Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu. Bakan Şimşek konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Kalıcı refah artısı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artısına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz." diye konuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: ’2023 yılında Türkiye ekonomisinde ilk defa 1 trilyon dolar eşiği aşılmış ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tarihte ilk kez 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece ülkemizde kişi başına milli gelir %23 oranında artış ile 13 bin 110 dolara yükselmiştir’ denildi. Bu hafta içinde izlenecek önemli verilere baktığımızda, 4 Mart Pazartesi günü şubat ayı enflasyon verisi aylık ve yıllık bazda açıklanacak. Salı günü TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, 7 mart Perşembe günü hazine nakit dengesi ve Cuma günü Fitch tarafından açıklanacak Türkiye kredi notu değerlendirme raporu göze çarpmaktadır. Bu yılın ikinci kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye değerlemesinde görünümde iyileştirme beklenirken, not artışının da sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.

Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta en yüksek 9.450 seviyesini gördükten sonra kar satışları ile haftalık en düşük seviyesi olan 9.062 seviyesini test etti. Satış ivmesinin hızlanmadığı ve panik satışlarının yaşanmadığı BİST100 endeksi için orta vadede görünümün 8,950 aşağı yönlü kırılmadıkça pozitif olduğunu düşünüyoruz. Kurda sınırlı yükseliş devam ederken, ons altın fiyatları da geçtiğimiz hafta 2050 dolar seviyesi üzerine çıkması ile gram altında yükseliş devamı yaşandı ve 2070TL seviyesi üstü haftalık bazlı test edildi.

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