İzmir’de hayatını kaybeden CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanlarından Kadir Boztepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Kadir Boztepe için önce Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Boztepe ailesinin yakın akraba ve dostları katıldı.
Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda helallik alındıktan sonra Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.
Editör: Çorum Hakimiyet