Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER)’nin toplantıları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda konuşan KADMUDER Başkanı Funda Aykaç, faaliyetleri değerlendirdi.

Toplantıda, KNT Kağıt firması temsilcileri beyaz kağıdın dönüşümü hakkında bilgiler verdiler.

Yapılan sunum ile firmaların ve muhasebe bürolarının arşivlerinde yer alan, zamanaşımı süresi dolmuş belgelerin, karşılıklı güven temelinde ve ücretli bir şekilde geri dönüşüme yönlendirilmesi sürecine odaklanıldı.

Toplantıya özel davetli olarak katılan Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Durak yaptığı konuşmada, normal gelişim gösteren, özel gereksinimli ve korunmaya muhtaç 0-18 yaş arası çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve etkili iletişim stratejileri hakkında bilgiler aktardı.

Çalışan anneler ve çocukları arasındaki iletişimin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde nasıl sürdürülebileceği hakkında önerilerde bulunan Elif Durak, konuşmasının sonunda soruları cevapladı.