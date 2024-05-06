Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ümit Şengün, "Resmî Söylemleri Üzerinden MHP ve İYİ Parti'nin İdeolojik-Programatik Yönelimlerinin Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı tezli yüksek lisans tezini başarıyla savunarak cübbesini giydi.

MHP VE İYİ PARTİ’Yİ KARŞILAŞTIRAN İLK GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA

Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans öğrencisi Ümit Şengün, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti’yi karşılaştıran geniş çaplı ilk araştırma tezini başarıyla tamamladı.

Yüksek lisans teziyle ilgili açıklama yapan Şengün, “Kamuoyunda aynı ideolojik kökten gelen MHP ve İYİ Parti'nin birbirine benzeyip benzemedikleri, aralarında kayda değer farklar bulunup bulunmadığı sürekli bir tartışma konusu olmuştur.

8 PARAMETRE ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Bilhassa sosyal medyada bu konu her daim ilgiyle karşılanmıştır. Birbirine zıt iki farklı ittifakında içinde yer alan her iki partinin meselelere bakışı toplum tarafından takip edilmektedir. Bu partiler parti programları, seçim beyannameleri, genel başkanlarının ve yetkili kurullarının açıklamaları üzerinden karşılaştırmaya tabî tutulmuştur. Sekiz parametre üzerinden karşılaştırma yapılmış ve sonuçları analiz edilmiştir” dedi.

KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR

Şengün, katkılarından dolayı Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Duman, Doç. Dr. Mehmet Kanatlı ve bu süreçte tez danışmanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Anıl Varel ile Umut Asilkan, Sezgin Kundukan, Hakan Sazanoğlu ve Yusuf Gazi Çelik'e teşekkür etti.