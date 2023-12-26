Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER) geleneksel hale getirdiği toplantılarına devam ediyor.

KADMUDER 23.toplantısını gerçekleştirdi. Kurucu Başkanı Funda Aykaç yaptığı açılış konuşmasında, yılsonu muhasebe işlemlerinin yoğunluğuna rağmen birlikteliklerinin önemine değindi.

Toplantının bu haftaki konuğu ise Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tülay Şahin oldu.

Tülay Şahin, genel kurul başvurusunun nasıl gerçekleşeceği, izlenilecek yollar, değişen kararlar, şirketlerde bölünme, birleşme, sermaye artırımı gibi işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından nasıl yürütüldüğü hakkında bilgiler verdi.

Şahin, başvuru sonrası yapılması gereken bütün evraklar hakkında açıklamalarda bulunarak, üretici hakları, tüketici hakları, iade zamanları yapılması ve izlenilmesi gereken yolları anlattı.

Dernek üyeleri toplantıda ayrıca yılsonu işlemleri hakkında da bilgi alışverişinde bulundular.