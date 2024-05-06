İbrahim Çalış, Osman Kanan ve Samet Erarslankılıç’ın sahibi olduğu Hocam Otogaz LPG dönüşüm sistemlerinde Çorum ve bölgede söz sahibi konumda bulunuyor.

Sektörde 20 yıllık tecrübelerinin bulunduğunu belirten şirket ortaklarından Samet Erarslankılıç; Hocam Otogaz firması olarak LPG dönüşümleri konusunda, tüm gelişmeleri çok yakından takip etmekteyiz. Tüm hizmetlerimizi, müşterilerimizin taleplerini birebir karşılayacak şekilde gerçekleştirmekteyiz. Firmamız ayrıca yetkili egzoz emisyon ölçüm istasyonu olarak da hizmet vermektedir.

Tüm dünya benzin ve petrol yerine, çevre dostu yakıtları tercih ediyor. Hocam Otogaz ailesine yeni katılan Landirenzo LPG Sistemi ve Cangas LPG dönüşüm sistemleri ile Çorum ve bölgeye hitap etmeye devam ediyoruz. Bayisi bulunduğumuz diğer dönüşüm sistemleri ise Lovato, AKL, Atiker, Tartarani, Zavoli, Ventgas, Gasitaly ve Mimgas LPG dönüşüm sistemleri.

Landrenzo Lpg Sistemi FSI motorlu araçlara tam uyumludur

%100 İtalyan teknolojisi olan Landirenzo LPG Dönüşüm Sistemleri araç yakıtlarının benzinden LPG’ye dönüştürülmesinde, yaklaşık %50 oranında tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Çevre dostu olan Landirenzo LPG sistemlerimiz, özellikle FSI motorlu araçlarla tam uyumlu olarak çalışmakta ve kesinlikle motor ikaz lambası yakmamaktadır. Her türlü araç (direkt, enjeksiyon ve sıralı), gibi çeşidine monte edilebilmektedir. LPG yakıt tanklarında kullandığımız dörtlü güvenlik sistemleri sayesinde, araçlar yer altı otoparklarına sorunsuz girebilmektedir. Sistemlerimiz, araçlara güç ve performansı birlikte sunmaktadır.

Cangas Lpg Dönüşüm Sistemleri %1,5 - 2 benzin tüketimi ile büyük tasarruf sağlıyor.

Hocam Otogaz ailesine yeni katılan Cangas LPG Dönüşüm Sistemleri hakkında da bilgi veren Erarslankılıç, İzmir merkezli olan Cangas ürettiği yakıt dönüşüm sistemi kısa sürede bayii ağında ve son tüketicide yüksek oranda karşılık buldu. Yurt dışında önemli pazar payına kısa sürede erişen Cangas farklı ülkelere ihracat gerçekleştirirken, Cangas Dünya’da bir ilk olan eski karbüratörlü, mekanik ya da tek nokta enjeksiyonlu motorlu araçlara uygulanabilen özel bir kit üretti. Üstün teknolojik yenilikleri içeren MIC 24 sıralı otogaz sistemi yurt içi ve yurt dışında araçlara montajı başarıyla yapılmaktadır. Dünya’da sıralı oto gaz sistemlerine yön veren Cangas, tüm başarılarına ek olarak, Master Direct kitini üretti. Master Direct ile direk enjeksiyon tüm araçlarda, her depoda %1,5-2 benzin tüketimine %45’e varan yakıt tasarrufunu sağlamıştır.

Sistemlerimizin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Müşterilerimize sunduğumuz sistemlerimiz ile çok önemli oranda yakıt tasarrufu sağlamaktayız. Diğer yakıt sistemlerine oranla, havayı en az kirleten sistemleri sunmaktayız. Performans ve gücün azalmasına engel olmaktayız. Dünyanın en güvenli yakıt sistemlerini kullanmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimize, hizmet esnasında ve sonrasında da kesintisiz teknik destek sağlıyoruz. Samet Erarslankılıç, Tüm hemşerilerimizi Aşağı Sanayi Sitesi Kışla karşısı No:3 adresimize Hocam Otogaz ailesi ile tanışmaya bekliyoruz dedi.