Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve sendika yönetimiyle bir araya geldi.

Sendika yöneticileri 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Erdoğan'a destek mesajı verdi.

Çorum Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hizmet-İş Sendikası il yöneticileri, komite başkanları ve işçi temsilcileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, gündem yoğunluğu arasında istişare ve değerlendirme toplantısı için kendilerine zaman ayıran Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

‘PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIK’

Kamuda taşeron sistemine son verilmesinden dolayı tüm işçilerin olduğu gibi belediye işçilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu ifade eden Köroğlu, "En önemli gündemimiz hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanı seçimidir. Bizler rehavete kapılmadan olanca gücümüzle seçim için çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekçiler için sağlamış olduğu çok büyük katkılar var. İşçilerimiz kadrolarına kavuştu ve bugün tüm haklarını alıyorlar. Kamuda taşeron sistemine son veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız da sağ olsun ne zaman kapısını çalsak bizi eli boş göndermedi. Türkiye'de parmakla gösterilen bir sözleşmeye imza attık. İşçilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

‘AŞKLA ÇALIŞAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ’

Tüm birimleriyle başarı hikâyeleri yazan bir belediye olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sizler gibi başarılı, aşkla çalışan ve helal kazanç peşinde olan mesai arkadaşlarımızla beraber çalışmak bizim için gururdur. Gittiğimiz her yerde de bunu gururla ifade ediyorum. Bir büyükşehir belediyesi gibi çalışıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Takdir edilen, beğenilen ve takip edilen işlere imza atıyoruz. Hangi hayırlı ve güzel işle yola çıktıysak Rabbim bizi yolda bırakmadı.

Sizlerin de üstün gayretleriyle parmakla gösterilen bir belediye haline geldik. Daha çok çalışmamız, daha çok eser ortaya koymamız gerekiyor. Eğer başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı biz projelerimizi hayata geçiremezdik." dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİLMESİYLE DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ’

28 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Başkan Aşgın, "Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle biz çok daha büyük işler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ülkemiz, devletimiz ve belediyemiz için de çok önemli. Bu anlamda sendikamızın gayretlerini yakinen takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Tedbiri elden bırakmayalım ve rehavete kapılmayalım." diye konuştu. (Haber Merkezi)