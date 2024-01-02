Adıyaman'da konteyner kentte kalbi duran ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen İkra Tatbaş isimli 4 aylık bebek 2 hafta süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, 20 Aralık tarihinde Adıyaman merkez K-6 konteyner kentte meydana gelmişti. Dilan Tatbaş'ın 8 çocuğundan en küçüğü olan 4 aylık İkra Tatbaş'ın kalbinin durduğunu ve nefes almadığını fark eden anne, konteynerden bağırarak komşularından yardım istedi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başka bir asayiş görevi için bulundukları konteyner kentte kadının çığlıklarını duyunca hızlıca harekete geçti. Uzman Çavuş Cuma Yaman, kalbi durun bebeğe önce kalp masajı sonra suni solunum yaparak hayata döndürdü.

Kalp masajı ve suni solunum yapılan bebek nefes almaya başladığı esnada olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 hafta boyunca Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebek, yaşam mücadelesini kaybetti. Bebek hastane morguna gönderildi. Morgdan alınan bebeğin cenazesi daha sonra Adıyaman'da toprağa verildi