Çorum'da motosiklet ve bisiklet parça ve ekipman üzerine 10 yıldır hizmet veren Arar Motor, Çorum'da kaliteli ustaların bir numaralı tercihi oldu.

Arar motor, motosiklet tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş, sektörde güvenilirliği ve ürün çeşitliliği öne çıkarken, online alışveriş sitesi üzerinden sadece Çorum'da değil, bölgede hatta Türkiye genelinde binlerce müşteriye ulaştı.

Geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası ve hızlı teslimat avantajı ile motosiklet ustalarının ve kullanıcılarının en çok tercih ettiği motosiklet bayisi haline gelen Arar Motor, Mondial, Yamaha, CG Motosiklet, CF, Bajaj, elektrikli bisikletlerin her türlü parça ve ekipmanları yer almakta.

Motosikletiniz ve bisikletiniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri kolayca bulabileceğiniz Arar Motor, Çepni Mahallesi Kavafiyeciler 1.sokak numara 1/A (Çorum Esnaf Ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi karşı arası) adresinde hizmet veriyor.