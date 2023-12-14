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2019 yılında yapımına başlanan fakat maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamayan İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami hayırseverlerin ilgisini ve yardımını bekliyor.

Hitit Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında kampüsü içinde cami olmayan nadir üniversitelerden birisi.

Üniversitedeki öğrenciler, özellikle Cuma namazlarında cami olmadığı için çevreyolunu aşarak kampüsün dışındaki Çimento Cami’ne gidiyorlar.

Kuzey Kampüsünde projelendirilen, 2 bin kişilik kapalı namazgâh alanına sahip kampüs caminin yapımına 2019 yılının Ocak ayında başlanmıştı.

2019 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlangıç ödeneği olarak sağlanan 500 bin lira ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii’nin 1. faz inşaat çalışmalarına başlanılıp kazısı yapılmış ve grobeton atılarak öylece kalmıştı.

Fakat daha sonra üniversitenin ödeneği olmadığı için inşaatta bir ilerleme kaydedilmedi.

Camii, tamamlanarak ibadete açılması için Çorumlu hayırseverlerin desteğini bekliyor.