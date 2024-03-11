Kamu kurumlarının asansörler sorumlularına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum merkez ve ilçelerde bulunan kamu kurumlarında asansörlerin işletilmesinden ve bakımlarının yaptırılmasından sorumlu olan görevlilere Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda, asansörlerin işletilmesi, bakımlarının yaptırılması ve güvenli kullanımı konuları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımın yüksek olduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, asansör mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Asansörlerde her ay yapılması gereken bakım çalışmaları sırasında gerekli kontrol ve ayarlamaların yapılarak, gerekli güvenlik tedbirlerin alınması ile ilgili bilgilerin verildiği toplantıda Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında “TSE Hizmet Yeterlik Belgesi” bulunan bir yetkili servis (bakım firması) ile bakım sözleşmesi imzalanması ve aylık bakımların düzenli olarak yapılmasının üzerinde durularak, bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binadaki/yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda yılda en az bir defa eğitim verdirilmesi, eğitim alan kişi/kişilerin değişmesi halinde yeni kişi/kişilere eğitim verilmesinin sağlanması. asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumun ortaya çıkması durumunda yetkili servis tarafından müdahale edilene kadar bina sorumlusunca gerekli güvenlik tedbirinin alınması ve meydana gelecek bir kaza sonrasında periyodik kontrolün tekrar edilmesi, konuları anlatıldı.

Toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Çorum merkez ve ilçelerinde ilgili idareler ile protokol imzalamak suretiyle asansör yıllık periyodik muayenelerini yapan A Tipi Muayene Kuruluşu MSC Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Özel Eğitim Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi Çorum Şubesi Teknik Yöneticisi ile yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir diğer A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası Çorum Şubesi Muayene Hizmetleri Müdürü tarafından Asansörlerde Güvenlik Önlemleri konulu sunum yapıldı.

Kamu kurumu temsilcileri ile asansörlerde yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıda, karşılaşılan sorunların çözümü hakkında önerilerde bulunuldu.