Türkiye Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi-Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, 31 Mart Mahalli İdariler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Muhsin Dere'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, Türk Yerel Hizmet Sen Çorum Şube Başkanı Vedat Kayalı, Türk Enerji Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Dursun, Türk Sağlık Sen Sungurlu Devlet Hastanesi Temsilcisi Abdülkadir Akel de hazıır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Muhsin Dere, nazik ziyaretleri için Selim Aydın ve başkanlara teşekkür etti.